Катер уплывает из рук

В рамках дела ставропольского предпринимателя Алексея Яшкунова на торги выставлен катер Azimut-58 2009 года выпуска. По категории «катера» проходит 17,88-метровое судно с двумя двигателями MAN R6 по 800 л. с. каждый, тремя каютами, шириной 4,95 м и осадкой 1,37 м. Начальная цена лота составляет 55 млн руб., задаток — 1% от стоимости, или 550 тыс. руб.; торги анонсированы 29 июня и назначены на 4 августа 2026 года на площадке «Аукционного тендерного центра». Информация об этом размещена на сайте торги-россии.рф



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Azimut 58 относится к классу flybridge-яхт, то есть, судов с верхним открытым постом управления и большой зоной отдыха на свежем воздухе. Такие яхты строят в Италии, а сама Azimut Yachts входит в число самых известных мировых производителей моторных яхт премиум-класса.

Эту модель покупают состоятельные частные владельцы, а также брокеры и чартерные компании, которым важны бренд, ходовые качества и ликвидность на вторичном рынке.

У Azimut-58 обычно ценят баланс между размером, скоростью и комфортом: при длине почти 18 м яхта способна развивать до 32 узлов и дает владельцу уровень отделки, который в своем сегменте считается одним из сильных аргументов при перепродаже. Местонахождение судна, как и его владельца, не раскрывается.

Сам Алексей Яшкунов фигурирует в истории вокруг ОАО «ЮгРосПродукта», одного из наиболее заметных стекольных активов Ставрополья. Компания выпускала листовое и тарное стекло, а также контролировала крупные производственные площадки в селе Красногвардейском и городе Новоалександровске.

Как писал «КоммерсантЪ» компания зарегистрирована в 1998 году в Новоалександровске Ставропольского края. В ее структуру входили Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы, а также сопутствующие активы — добыча стекольного песка, транспорт и торговые подразделения. В 2009 году на Красногвардейском стеклотарном заводе, входящем в группу, началась пробная плавка на линии листового стекла, а стоимость проекта тогда оценивали примерно в $100 млн. В той же публикации говорилось, что компания рассчитывала на кредитную линию ФК «Уралсиб», а совокупная мощность основных заводов достигала 450 млн условных единиц тары в год. На тот момент выручка за 2008 год составляла 1,029 млрд руб.

Проблемы начались позже и быстро стали системными. В 2011 году выручка, достигала 1,68 млрд руб., но чистый убыток уже был 458 млн рублей. К 2014 году кредиторы и налоговая начали банкротные процедуры: сначала в суд обратилось ООО «Термо Техно», затем Межрайонная ИФНС №4 по Ставропольскому краю заявила о долге по обязательным платежам в размере 121 млн руб., из которых 104,5 млн руб. приходились на основной долг, 16,4 млн руб. — на пени, 7,2 тыс. руб. — на штрафы. В декабре 2016 года Арбитражный суд Ставропольского края признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

В материалах «Коммерсанта» за 2009 год среди владельцев фигурировали ОАО ЮРАО «Москвич» с долей 20,6%, ООО «Центр правовых технологий „Равновесие“» с 28%, Тамара Яшкунова с 23,22% и Минимущество Ставропольского края с 25,03%. Позже основным владельцем через ряд подконтрольных структур считался Алексей Яшкунов, а 25% акций принадлежало его супруге Тамаре Яшкуновой.

В 2016 году, согласно материалам дела о банкротстве, кредиторская задолженность «ЮгРосПродукта» превышала 7 млрд руб., а активы оценивались в 5,2 млрд руб. В отдельном споре Арбитражный суд Москвы подтвердил взыскание 107 млн рублей в пользу «Аквамарина». Уже в 2021 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о преднамеренном банкротстве: следствие считало, что руководство и бенефициар вывели имущество и довели предприятие до краха.

Сейчас судьба активов выглядит как распродажа по частям. В 2022 году имущественный комплекс в Новоалександровске продали за 412 млн руб. при начальной цене 1,3 млрд руб.; покупателем стало ООО «Гласс Декор». В том же 2022 году продали и Красногвардейский стекольный завод — за 410 млн руб. при стартовой цене свыше 3,3 млрд руб. Из-за долгов за газоснабжение заводы остановили печи, что в силу технологических особенностей стекольного производства, осложнило перспективу их перезапуска и сделало актив еще более проблемным.

Открытые споры вокруг «ЮгРосПродукта» продолжаются до сих пор. В 2024 году братья Яшкуновы заявляли о риске двойного взыскания по требованиям, которые ведет компания «Аквамарин», а сама история банкротства с 2020 года остается одним из самых затяжных процессов на Ставрополье.

В декабре 2025 года арбитражный суд Ставропольского края выставлял на торги очередной пакет имущества Алексея Яшкунова: речь шла о четырех лотах общей стоимостью 274,5 млн руб., среди которых самый дорогой — база отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье Карачаево-Черкесии за 231,4 млн руб.; в состав комплекса входят семь объектов, включая жилой дом площадью 461 кв. м, спальный корпус на 508 кв. м и земельные участки. Остальные активы расположены в Ставрополе: квартира на улице Люксембург площадью 110 кв. м оценена в 8,2 млн руб., нежилое помещение на улице Доваторцев — в 10,2 млн руб., а самый дорогой городской объект — квартира площадью 228 кв. м с нежилым помещением на улице Маршала Жукова стоимостью 24,7 млн руб.

Станислав Маслаков