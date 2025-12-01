Имущество крупного бизнесмена Яшкунова из Ставрополя продают за 274 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края назначил торги по продаже недвижимости должника Алексея Яшкунова на общую сумму свыше 274 млн руб., включая базу отдыха в Карачаево-Черкесии и квартиры в Ставрополе. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аукцион состоится 22 декабря 2025 года на площадке ООО «Аукционный тендерный центр».
На торги выставлены четыре лота общей стоимостью 274,5 млн руб. Самый дорогой объект — база отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье Карачаево-Черкесской Республики стоимостью 231,4 млн руб. Комплекс включает семь зданий различного назначения, включая жилой дом площадью 461 кв. м и спальный корпус на 508 кв. м, а также земельные участки.
Остальные лоты расположены в Ставрополе. Квартира на улице Люксембург площадью 110 кв. м оценена в 8,2 млн руб. Нежилое помещение на улице Доваторцев выставлено за 10,2 млн руб.
Самый дорогой городской объект — квартира площадью 228 кв. м с нежилым помещением на улице Маршала Жукова общей стоимостью 24,7 млн руб.
Процедура реализации имущества в отношении Алексея Яшкунова введена решением Арбитражного суда Ставропольского края в феврале 2020 года. Финансовым управляющим назначен Данила Журавков, член саморегулируемой организации «СОАУ Меркурий».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Яшкунов Алексей Григорьевич является членом совета директоров ОАО «Югроспродукт». Также он являлся совладельцем ООО ЦПТ «Равновесие», Ставропольского краевого союза товаропроителей, ООО «Резерв».
ОАО «Югроспродукт» признано банкротом в 2016 году. Компания занималась производством полых стеклянных изделий в Ставрополе с 1998 года.