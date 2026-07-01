Путин обсудил с членами Совбеза развитие Калининградской области

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

Фото: пресс-служба президента РФ

«Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики»,— сказал глава государства в начале совещания. Первой он предложил выступить вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ.

Также в мероприятии участвовали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, председатели Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и другие.

В конце июня господин Беспрозванных сообщал о создании в структуре правительства нового органа — министерства региональной безопасности. Ведомство будет заниматься вопросами реагирования на ЧС и внутренние угрозы, гражданской обороной и взаимодействием с силовыми структурами.

За последние полгода европейские политики несколько раз говорили о готовности ударить по военным объектам в регионе. С такими заявлениями, в частности, выступали глава МИД Литвы Кестутис Будрис и командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия будет уничтожать подобного рода угрозы.