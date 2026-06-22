В Калининградской области появится новое министерство

В структуре регионального правительства создается министерство региональной безопасности. Его возглавит Дмитрий Коннов — полковник, участник добровольческого подразделения, награжденный медалями «За отвагу», Суворова и Жукова, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава нового министерства региональной безопасности Калининградской области Дмитрий Коннов

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области Глава нового министерства региональной безопасности Калининградской области Дмитрий Коннов

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Новое ведомство будет заниматься вопросами реагирования на ЧС, внутренние угрозы, гражданскую оборону и взаимодействие с силовыми структурами. Создание министерства губернатор назвал логичным шагом для области. «Наша область особенная. И создание такого ведомства – логичный шаг»,— отметил господин Беспрозванных.

Дмитрий Коннов с 1996 года состоит на военной службе. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Имеет звание полковника.

Такие ведомства создавали и в других регионах страны за последние годы. Так, министерство региональной безопасности появилось в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях.

Карина Дроздецкая