МИД Литвы заявил о способности НАТО прорвать оборону России в Калининграде

У НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. По его словам, НАТО — «самая сильная организация из когда-либо созданных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marius Burgelman / AP Фото: Marius Burgelman / AP

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы»,— сказал господин Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады Калининградской области. Он выразил надежду, что такие угрозы не появятся, и подчеркнул, что в случае их возникновения Россия будет их уничтожать. Экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса говорил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда в случае прямого военного столкновения с Россией. Калининградские власти назвали подобные высказывания необдуманными.