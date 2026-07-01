В Сочи начал курсировать ночной автобус от аэропорта до вокзала

В Сочи с 1 июля начал работу круглосуточный автобусный маршрут №105А, который связал Международный аэропорт Сочи с железнодорожными вокзалами Адлера и Сочи. Новый режим работы маршрута организовали для повышения транспортной доступности аэропорта для жителей и туристов, в том числе пассажиров ночных авиарейсов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Маршрут «Аэропорт — ж/д вокзал Сочи» теперь работает без перерывов в течение суток. Автобусы курсируют между Международным аэропортом Сочи, железнодорожным вокзалом Адлера и железнодорожным вокзалом Сочи.

Стоимость проезда от аэропорта до железнодорожного вокзала Сочи составляет 131 руб. Актуальное расписание движения автобусов разместили на официальном сайте транспортного комплекса курорта.

Круглосуточный режим работы маршрута ввели на фоне высокого туристического сезона и увеличения пассажиропотока в аэропорту Сочи. Новый график должен обеспечить транспортную связь между авиационным и железнодорожным сообщением курорта в ночное время, когда прибывает часть внутренних и международных рейсов.

Автобус №105А стал одним из ключевых маршрутов, связывающих транспортные узлы курорта. Он проходит через Адлерский район и обеспечивает сообщение между аэропортом и центральной частью города. Запуск круглосуточного режима позволит пассажирам добираться до железнодорожных вокзалов независимо от времени прилета авиарейсов.

По вопросам работы общественного транспорта жители и гости курорта могут обратиться по телефону и через мессенджер единой горячей линии департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи: 8 (918) 665-26-65.

Информацию о движении автобусов и изменениях в расписании публикуют на транспортном портале администрации Сочи.

Мария Удовик