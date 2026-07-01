Замминистра строительства Ярославской области покинула пост

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Оксана Петрова покинула свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники, близкие к органам власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Петрова

Фото: Ярославская областная дума Оксана Петрова

Фото: Ярославская областная дума

В правительстве области информацию об отставке оперативно не подтвердили и не опровергли. На официальной странице министерства госпожа Петрова 1 июля продолжала фигурировать в качестве заместителя министра.

Оксана Петрова в 2010-х годах была заместителем председателя избирательной комиссии региона. Затем работала заместителем директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, а после переименования — в министерстве. В 2021 году исполняла обязанности директора департамента. В июле 2024 года после объединения министерства дорожного хозяйства с министерством транспорта госпожа Петрова стала первым заместителем министра. С 2025 года в сообщениях правительства она фигурировала уже в качестве заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области. В обоих министерствах она неоднократно выступала перед депутатами и журналистами, рассказывая о деятельности органов власти.

Антон Голицын