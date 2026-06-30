Гендиректора рыбинской птицефабрики оштрафовали за сжигание покрышек

Арбитражный суд Ярославской области привлек гендиректора ОАО «Волжанин» Людмилу Костеву к административной ответственности за сжигание отработанных покрышек. Решение опубликовано в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с заявлением о привлечении гендиректора к ответственности. Специалисты ведомства по требованию природоохранной прокуратуры в январе – феврале 2026 года провели внеплановую выездную проверку на территории объекта птицефабрики.

В ходе мероприятия были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, заключавшиеся в сжигании покрышек без необходимой лицензии. Нарушения зафиксировали на площадке компостирования помета, которая использовалась в тот момент для сжигания поголовья кур, подвергшихся заражению острой контагиозной вирусной инфекцией домашних птиц.

«Осмотром установлено, что сжигание поголовья производится на площадке компостирования, имеющей твердое асфальтовое покрытие с использованием древесины, уложенной в штабеля и переложенной автомобильными покрышками»,— указывается в тексте решения суда.

В местах сжигания был обнаружен металлокорд покрышек, уложенный в подготовленные к сжиганию траншеи. В траншеях, находившихся в процессе догорания, зафиксированы продукты сгорания шин.

ОАО «Волжанин» пояснило, что для розжига при уничтожении тушек птиц использовались шины из собственных накоплений. Масса использованных шин составила 92 433 кг. Сжигание туш мертвых птиц производилось в период с 22 декабря 2025 года до 10 февраля 2026 года.

«ОАО "Волжанин" при отсутствии лицензии на деятельность по транспортированию и обезвреживанию отходов I - IV класса опасности не обеспечена передача таких отходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на законных основаниях деятельность, а допущено самостоятельное обезвреживание названных отходов»,— посчитал суд.

Гендиректор птицефабрики была оштрафована на 3 тыс. руб. Это минимальный штраф по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Людмила Костева с наказанием не согласилась и обжаловала решение суда.

Алла Чижова