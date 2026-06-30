Жителя Ярославля посадили на 4 года за призывы к терроризму

2-й Западный окружной военный суд признал 47-летнего жителя Ярославля виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

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Ярославец был задержан силовиками после того, как опубликовал в открытых каналах Telegram комментарии с призывами «к совершению насильственных действий в отношении высшего руководства Российской Федерации».

Уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ. Приговором суда жителю Ярославля также запрещено в течение трех лет администрировать сайты.

Алла Чижова