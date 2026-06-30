ТГК-1 отказалась от выплаты дивидендов за 2025 год

Акционеры ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») приняли решение не распределять чистую прибыль компании за 2025 год. Дивиденды по обыкновенным акциям объявлены не будут, следует из результатов голосования на годовом собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За отказ от выплат проголосовали 99,7% акционеров

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ За отказ от выплат проголосовали 99,7% акционеров

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

За отказ от выплат проголосовали 99,7% акционеров. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 4,188 млрд рублей. Решение принято в условиях роста операционных расходов и масштабной инвестпрограммы.

ТГК-1 объединяет 51 электростанцию в Петербурге, Ленобласти, Карелии и Мурманской области. Установленная электрическая мощность — 6,93 ГВт.

По итогам 2023 года совет директоров компании также не рекомендовал выплату дивидендов. До этого акционеры ТГК-1 принимали решение не выплачивать дивиденды за 2022 и 2021 год.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что по итогам января — марта 2026 года чистая прибыль ПАО «ТГК-1» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,1 раза превысила результаты I квартала 2025 года.

В росте финансовых показателей эксперты видят влияние общей инфляционной переоценки инфраструктурных активов и роста стоимости энергии, а в рекомендации не выплачивать дивиденды — стремление крупного бизнеса удерживать прибыль внутри компаний.

Карина Дроздецкая