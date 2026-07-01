ООО «Ярославский ликеро-водочный завод»

Ярославский ликеро-водочный завод — одно из старейших промышленных предприятий региона, основанное 1 июля 1901 года как Казенный винный склад № 1 после введения государственной винной монополии в Российской империи.

Строительство комплекса на нынешней улице Советской начал статский советник Василий Горяинов, завершили работы подрядчики Товарищества Шубиной, Поздеевой и Сперанского.

Заводские корпуса, сохранившиеся до наших дней, являются памятниками промышленной архитектуры начала XX века и объектами культурного наследия.

После революции предприятие было национализировано и в разные годы работало как завод очистки спирта, ректификационный завод и спиртоводочный комбинат. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали бутылки с зажигательной смесью для фронта, а после Победы производство алкогольной продукции было восстановлено.

В советский и постсоветский период завод входил в состав ФГУП «Росспиртпром» и лидировал среди региональных производителей по объемам продаж и ассортименту — около 50 наименований. После распада СССР предприятие модернизировали, развивали экспорт и расширяли ассортимент, однако в середине 2010-х годов из-за налоговых претензий и приостановки лицензии производство было остановлено. В 2018 году началось возрождение завода: новый собственник провел масштабную реконструкцию, а в 2019 году предприятие вновь запустило производство.

Сегодня ЯЛВЗ выпускает крепкие алкогольные напитки и безалкогольную продукцию, развивает собственные бренды, экспортные поставки и сохраняет статус одного из исторических символов промышленного Ярославля.