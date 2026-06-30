В Ярославской области усложнили перевод сельхозземель в другие категории

Ярославская областная дума приняла закон, которым вносятся изменения в процедуру перевода сельскохозяйственных земель в другие категории. Решение было принято на заседании облдумы 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр имущественных отношений региона Елена Ермолова пояснила, что проект закона был подготовлен в связи с внесением изменений в федеральное законодательство. Теперь в регионе процесс перевода земель сельскохозяйственного назначения будет проходить через правительство области, областную думу и профильное министерство. В некоторых случаях потребуется согласование на федеральном уровне.

«Если земля относится к землям сельхозугодий, то необходимо получение заключения федерального органа исполнительной власти — министерства сельского хозяйства РФ, которое должно согласовать такой перевод»,— сказала госпожа Ермолова.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркивал, что такой механизм перевода земель позволит «сократить до минимума ситуации, когда на месте полей появляются торговые центры или коттеджные поселки». Новый порядок не распространяется на земельные участки федеральной собственности.

Закон о введении системы «двух ключей», при которой регионам придется согласовывать с Минсельхозом перевод земель сельхозназначения в иные категории, был подписан президентом в 2025 году, а с 1 марта 2026 года вступил в силу.

Алла Чижова