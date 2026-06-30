Ярославский СК направил в суд дело против судьи в отставке Гришина

СК России по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, ставшего участником ДТП с пострадавшими на трассе М-8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место ДТП

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Следствие считает, что 20 апреля 2025 года Дмитрий Гришин ехал на своем автомобиле со скоростью 100 км/ч по федеральной трассе М-8 в сторону Москвы. Выехав на встречную полосу движения, водитель совершил столкновение со следовавшим в том же направлении автомобилем, который поворачивал налево с включенными сигналами.

В результате аварии пострадали водитель и его супруга, находившиеся в машине, планировавшей поворот. Дмитрий Гришин повреждений не получил. Уголовное дело в отношении него возбудил глава СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Судья в отставке обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе СКР.

Дмитрия Гришина назначили судьей Мосгорсуда в октябре 2014 года. Его полномочия были прекращены в ноябре 2025 года.

Алла Чижова