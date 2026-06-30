Много воды затекло

Длительные и обильные дожди привели к подтоплению зданий и дорожной инфраструктуры в городах и поселках Свердловской области. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшем от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации. Последствия наводнений в регионе ликвидируют свыше 100 человек и 25 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улицы Екатеринбурга во время дождя

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Улицы Екатеринбурга во время дождя

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Постоянные дожди идут в Свердловской области весь июнь. По данным метеорологов, за месяц только в Екатеринбурге выпало почти три июньские нормы осадков и около 37% годовой нормы.

Пик случился 29 июня, когда начавшийся утром дождь обильно лил до поздней ночи. Ближе к вечеру ливневая канализация перестала справляться с водой. Огромные лужи, скопившиеся на улицах Екатеринбурга, парализовали движение общественного транспорта. Некоторые автобусы задерживались на рейсах из-за того, что вода попала в движки. Воды было так много, что горожане снимали обувь и шли босиком.

Из-за затяжных ливней и подъема уровня рек в Свердловской области затопило семь низководных мостов. Временно от транспортного сообщения было отрезано 17 населенных пунктов, в которых живут более 1,5 тыс. человек.

Только 29 июня в Нижнесергинском муниципальном районе затопило 48 жилых домов, десятки приусадебных участков, а также Крестовоздвиженской храм. «Батюшка и прихожане уже работают на месте, но людей критически не хватает. Срочно нужны мужские и женские руки собирать воду и спасать вещи»,— сказано на странице церкви во «ВКонтакте».

В Нижних Сергах введен режим чрезвычайной ситуации, в городе развернуты пункты временного размещения (ПВР) общей вместимостью 100 человек. Утром 30 июня начала проверку городская прокуратура, которая даст оценку своевременности мер по предотвращению подтоплений и законности расходования бюджета для противопаводковых мероприятий. Нижние Серги в 2020 году уже пережили большое наводнение, когда в зоне подтопления оказались 200 частных домов, более 2 тыс. зданий лишились электричества. Тогда по поручению Владимира Путина в город был направлен глава МЧС Евгений Зиничев.

По данным МЧС, в поселке Билимбай (муниципальный округ Первоуральск) из-за выхода с берегов реки Петрушиха затопило 29 жилых домов и 29 приусадебных участков. Сейчас там расчищают русло реки. Население в эвакуации не нуждается, проводится мониторинг обстановки и подворовый обход затопленных территорий.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил на места происшествий глав муниципалитетов и экстренные службы. Для ликвидаций разрушений задействовано 104 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС 68 человек и 13 единиц техники.

Впрочем, в Екатеринбурге на следующий день, 30 июня, последствий от ливней уже не наблюдалось. Как рассказали «Ъ-Урал» в мэрии, самые проблемные участки в городе были очищены от осадков не позднее 3 часов ночи 30 июня.

Теперь циклон начинает ослабевать, однако его влияние может остаться еще на два дня, пояснила «Ъ-Урал» главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. По ее словам, 3 июля осадки, в основном, могут пройти в восточной части региона, а 4-5 июля синоптики рассчитывают на погоду без дождей при хорошей температуре.

Артем Путилов