Прокуратура начала проверку после подтоплений домов в Нижних Сергах

В Нижних Сергах прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением территории жилого сектора из-за резкого подъема уровня воды в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Сотрудники прокуратуры организовали выезды на место подтопления для оценки ситуации и координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Прокуратура даст оценку своевременности мер по предотвращению подтоплений, законности расходования бюджета для противопаводковых мероприятий, организации информирования населения и пунктов временного размещения (ПВР), соблюдению прав граждан на получение компенсаций и прочих мер.

Уровень воды в трех реках в Нижних Сергах вырос во время сильных дождей. В зону подтопления попадают около 50 домов. Принимаются меры для расчистки заторов и пропуска воды. Развернуты ПВР общей вместимостью 100 человек. На место выехала оперативная группа министерства общественной безопасности Свердловской области.

В результате дождевых паводков в Свердловской области пострадали разные населенные пункты, в Нижнесергинском районе оказались подтоплены Киргишаны и Бисерть.

Ирина Пичурина