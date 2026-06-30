Храм затопило в Нижних Сергах паводковыми водами

В Нижних Сергах (Свердловская область) из-за ливня и случившегося в его результате паводка затопило Крестовоздвиженский храм, говорится на странице храма во «ВКонтакте». Паводковые воды топят также помещения приходского музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Батюшка и прихожане уже работают на месте, но людей критически не хватает. Срочно нужны мужские и женские руки собирать воду и спасать вещи. Если вы в городе и можете помочь — очень ждем вас в рабочих вещах и резиновых сапогах»,— сказано в сообщении.

Во время сильных дождей три реки в Нижних Сергах вышли из берегов. В зону подтопления попали около 50 домов. Прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением жилого сектора.

Ирина Пичурина