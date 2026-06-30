Из-за паводка в Нижних Сергах ввели режим ЧС

В Нижних Сергах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Сейчас в городе подтоплено 48 частных жилых домов. Также зафиксирован перелив русла в районе пешеходного моста по ул. Жукова, 103.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Кроме того, в Нижних Сергах из-за ливня и случившегося в его результате паводка затопило Крестовоздвиженский храм. Паводковые воды топят также помещения приходского музея.

Во время сильных дождей реки Заставка, Серга и Нижнесергинское водохранилище в городе вышли из берегов. В зону подтопления попали около 50 домов. Прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением жилого сектора. От паводка пострадали и другие населенные пункты Нижнесергинского района — Бисерть и Киргишаны.

Ирина Пичурина