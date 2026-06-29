Улицы Екатеринбурга затопило из-за сильного ливня

В Екатеринбурге 29 июня из-за сильного ливня затопило ряд улиц. В частности, подтоплены оказались улица Малышева на отрезке между улицами 8 Марта и Горького, а также перекресток улиц Белинского и Большакова. На отдельных участках вода скапливалась на проезжей части, что осложняло движение транспорта.

Кроме того, из-за сильного ветра в городе упали деревья на перекрестке улиц Фрунзе и 8 Марта, а также на Селькоровской, 108.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за затяжных дождей и подъема уровня рек затопило семь низководных мостов и один участок автодороги.

Полина Бабинцева