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В Билимбае подтопило 29 частных домов

В поселке Билимбай в Свердловской области в результате поднятия реки Петрушиха подтопило 29 частных жилых домов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Пострадавшие отсутствуют.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным областного МЧС, сейчас в поселке расчищают русло Петрушихи. Население в эвакуации не нуждается, проводится мониторинг обстановки и подворовой обход затопленных территорий по улицам Олега Кошевого, Лермонтова и Некрасова.

Подтопления из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах. Затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

Ирина Пичурина

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