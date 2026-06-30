В Билимбае подтопило 29 частных домов

В поселке Билимбай в Свердловской области в результате поднятия реки Петрушиха подтопило 29 частных жилых домов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Пострадавшие отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным областного МЧС, сейчас в поселке расчищают русло Петрушихи. Население в эвакуации не нуждается, проводится мониторинг обстановки и подворовой обход затопленных территорий по улицам Олега Кошевого, Лермонтова и Некрасова.

Подтопления из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах. Затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

Ирина Пичурина