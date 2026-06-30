Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Вологодской области

Власти Вологодской области объявили режим опасности БПЛА. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— говорится в сообщении.

Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112.

Карина Дроздецкая