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Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Вологодской области

Власти Вологодской области объявили режим опасности БПЛА. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112

Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— говорится в сообщении.

Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112.

Карина Дроздецкая

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