Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Вологодской области
Власти Вологодской области объявили режим опасности БПЛА. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба регионального правительства в Telegram.
Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112
Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ
«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— говорится в сообщении.
Власти рекомендуют при обнаружении обломков БПЛА звонить в 112.