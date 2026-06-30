«Зенит» пополнил отряд бразильцев

«Зенит» сделал очередное приобретение в летнее трансферное окно. Клуб купил у турецкого «Трабзонспора» 22-летнего форварда Фелипе Аугусто. За бразильца заплатили €15 млн, еще €5 млн будут выплачены бонусами, если игрок добьется успехов в новой команде. Контракт с новичком заключен сроком на четыре года с возможностью продления на еще один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто во время презентации игрока на площадке Win City

Фото: ТАСС Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто во время презентации игрока на площадке Win City

Фото: ТАСС

«Зенит» не изменяет своим привычкам на трансферном рынке, приобретая игроков из Южной Америки. Первым новобранцем клуба в летнее трансферное окно стал колумбийский защитник Кевин Андраде, купленный у калининградской «Балтики». Сейчас приобретен нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. На днях глава правления петербургского клуба Константин Зырянов объяснил трансферную политику, ориентированную на рынок Нового Света, тем, что покупать игроков из Европы «Зенит» не может: нельзя проводить денежные транши. Да и не поедут сейчас в Россию сильные европейские мастера.

Футболисты из Южной Америки — другое дело. Фелипе Аугусто не относится к топовым форвардам Бразилии, иначе он сейчас выступал бы за сборную своей страны на чемпионате мира. Но это игрок, который, как считает тот же Зырянов, подходит «Зениту» по своим данным. Начинал Аугусто карьеру в бразильском «Коринтиансе», за который выступал с 2021-го по 2024 год, потом его купил за €3 млн бельгийский клуб «Серкль Брюгге». Там Фелипе не слишком проявил себя в сезоне 2024/25, забив в 51 матче всего шесть голов. Много времени у бразильца ушло на адаптацию в Европе. К тому же руководители «Серкль Брюгге» не скрывали, что купили форварда у «Коринтианса» для последующей перепродажи. Как только к Фелипе появился интерес — у турецкого «Трабзонспора», он был продан туда за €5 млн.

В Турции дела у Аугусто пошли уже лучше: он смог там показать свои лучшие качества — скорость и умение вести силовую борьбу, забив 13 голов в 32 матчах чемпионата. Благодаря этому «Трабзонспор» в чемпионате 2025/26 финишировал третьим, улучшив результат позапрошлого сезона, когда клуб занял седьмое место. К слову, тренирует «Трабзонспор» Фатих Текке, хорошо знакомый болельщикам «Зенит»: он выступал за петербургский клуб с 2006-го по 2009-й год, выиграл в его составе чемпионат и Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Наверняка не без помощи Текке удалось договориться о продаже бразильского нападающего в «Зенит». Хотя переговоры шли долго и трудно — на протяжении нескольких месяцев. И вот сейчас сторонам удалось ударить по рукам. За 22-летнего нападающего клуб из Петербурга заплатил €15 млн, еще €5 млн «Трабзонспор» получит, если Фелипе добьется в «Зените» достижений, обусловленных пунктами контракта. Зарплата новичка в новой команде, по данным инсайдеров, составит порядка €2 млн в год. Контракт заключен по схеме 4+1 года.

Аугусто — седьмой по счету бразилец, пополнивший ряды сине-бело-голубых. Он увеличил количество иностранных игроков «Зенита» до 12. В этом сезоне в чемпионате России будет действовать новый лимит на легионеров: не более 12 игроков в заявке команды, не более семи — на поле. Пока «Зенит» вписывается в него, учитывая еще, что казахстанец Нуралы Алип может играть в РПЛ на правах россиянина, а кто-то из иностранцев может быть продан.

Приобретение Фелипе Аугусто, которого представили болельщикам во время фестиваля «Город в "Зените"», проходящего в Гостином дворе, должно усилить атакующую линию петербургской команды, где остался один номинальный форвард — Александр Соболев. Он хорошо проявил себя в прошлом сезоне, забив 10 голов в чемпионате и став лучшим бомбардиром клуба. Но «Зениту» нужен нападающий другого уровня, поскольку колумбиец Джон Дуран покинул команду, не дожидаясь срока окончания аренды, а бразилец Луис Энрике, хоть и может играть в атаке, не так много забивает (шесть мячей в минувшем чемпионате). Тем не менее он поехал в составе сборной Бразилии на чемпионат мира, как и защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Это говорит о том, что игроки петербургской команды могут быть востребованы на самом высоком уровне, если будут демонстрировать мастерство в играх за «Зенит». И для того же Фелипе Аугусто клуб из Петербурга может стать трамплином в Европу — если, конечно, он этого захочет.

Кирилл Легков