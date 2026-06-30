Асфальт начали укладывать на улице Марголина в Ярославле

В Ярославле подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальта на участке улицы Марголина от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы по контракту, цена которого — 130 млн руб., ведет ООО «Восток Запад Транзит». После укладки качество нижнего слоя будет проверено в ходе лабораторного исследования. В случае положительного результата подрядчику разрешат укладывать верхний слой асфальта.

«После завершения укладки нижнего слоя дорожного полотна будет рассмотрен вариант разрешения движения автобусов. Улица включена в автобусные маршруты №№ 4А, 4, 56 и 79»,— добавили в мэрии.

Также подрядчик ремонтирует тротуары и занимается переустройством воздушных сетей в рамках программы «Чистое небо».

Алла Чижова