Михаил Крупин вступил в должность детского омбудсмена Ярославской области

Михаил Крупин вступил в должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области на новый срок полномочий. Господин Крупин принес присягу и зачитал клятву на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Клянусь защищать права и законные интересы детей, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, справедливостью и голосом совести»,— сказал Михаил Крупин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Крупин был единственным, кто выдвинулся на эту должность. Он занимал пост детского омбудсмена в течение последних двух сроков полномочий. Новый срок полномочий — пять лет.

Алла Чижова