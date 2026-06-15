Михаил Щербаков назначен врио главы Липецка после ухода Светланы Бедровой
Светлана Бедрова освобождена от должности врио главы Липецка в связи с отставкой по собственному желанию. На ее пост назначен бывший вице-мэр города Михаил Щербаков. Он будет руководить облцентром до избрания постоянного градоначальника депутатами городского совета. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Артамонов.
Господин Щербаков уже дважды находился на посту первого вице-мэра областного центра: с ноября 2018 года по март 2019-го и с июня 2019-го по март 2020-го. В мае стало известно, что местное отделение «Единой России» планирует выдвинуть его на выборы мэра Липецка. Еще одним кандидатом на пост стал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Мартынец.
Михаил Щербаков родился 23 июля 1977 года в Липецке. Трудовую деятельность начал на цементном заводе, где работал с 2000 по 2003 год. Впоследствии перешел в главное управление градостроительства и землеустройства администрации Липецка. В 2007 году назначен консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ управления строительства и архитектуры Липецкой области. В 2008 году занял должность заместителя, а в декабре того же года — начальника регионального управления капитального строительства. С июля 2017 года занимал должность заместителя главы Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, ЖКХ, имущественных и земельных отношений. В ноябре 2018 года назначен первым вице-мэром. В апреле 2019 года, после отставки тогдашнего градоначальника Сергея Иванова, уступил пост совладелице местной ГК «Трио» Евгении Уваркиной, однако уже в июне 2019 года вернулся на должность.
Исполнять обязанности главы Липецка госпожа Бедрова стала после досрочной отставки Романа Ченцова в феврале. Тогда она занимала пост вице-мэра, на который была назначена в декабре 2025 года вместо Анны Шамаевой. Ранее Светлана Бедрова руководила департаментом образования Липецка, а в последнее время работала директором школы №58.
UPD: в мэрии Липецка «Ъ-Черноземье» сообщили, что госпожа Бедрова вернется на должность вице-мэра.
О том, как господин Ченцов стал главой Липецка, читайте в материале «Ъ-Черноземье».