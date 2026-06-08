Кандидатом на пост мэра Липецка стал министр экологии региона Андрей Мартынец

Общественная палата Липецкой области единогласно выдвинула министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Мартынца кандидатом на пост мэра областного центра. Решение принято на заседании совета палаты восьмого созыва, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области

Господин Мартынец официально возглавил министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области в июле прошлого года. Он исполнял обязанности руководителя ведомства с 29 мая.

По словам главы комиссии по ЖКХ, строительству и экологии Общественной палаты региона Александра Погорелова, Андрей Мартынец зарекомендовал себя на посту министра с лучшей стороны: «Он всегда на связи и слышит общественников. В палате его ценят за активное и честное сотрудничество».

Андрей Мартынец родился в 1983 году в селе Красное Липецкой области. Он окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в региональной администрации начал в 2009 году в правовом управлении, а в 2015-м перешел в экологическое ведомство, где с 2022 года работал первым заместителем руководителя.

На пост мэра Липецка также может претендовать бывший первый замглавы города Михаил Щербаков.

Кабира Гасанова