Врио мэра Липецка Михаил Щербаков запустил канал в Max и страницу во «Вконтакте»

Канал в мессенджере Max и страницу во «Вконтакте» завел временно исполняющий обязанности мэра Липецка Михаил Щербаков. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио мэра Липецка Михаил Щербаков

Фото: Правительство Липецкой области Врио мэра Липецка Михаил Щербаков

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Щербаков разместил одинаковое по содержанию сообщение на обеих площадках во вторник, 16 июня. На его канал Мax по данным на сегодняшнее утро подписаны 1,2 тыс. человек, на страницу во «Вконтакте» — более 100.

В своем первом обращении к жителям Липецка врио мэра заявил: «Это назначение воспринимаю как возможность продолжить работу на благо города, который хорошо знаю и люблю».

Ключевыми направлениями деятельности в областном центре господин Щербаков назвал благоустройство дворов и общественных пространств, повышение качества дорог, стабильное функционирование коммунального хозяйства и развитие социальной инфраструктуры.

Вчера стало известно, что Светлана Бедрова освобождена от должности врио мэра Липецка в связи с отставкой по собственному желанию. На ее пост назначили экс-заместителя главы города Михаила Щербакова. Он будет руководить областным центром до избрания постоянного градоначальника депутатами городского совета.

Кабира Гасанова