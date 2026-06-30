Ремонт видовой площадки XIX века в Ярославле проведет местная компания

В Ярославле власти заключили контракт с ООО «МАН» на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Площадка видовая», XIX в., на Волжской набережной. Контракт подписан 29 июня и размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Для восстановления объекта проектом предусмотрено восстановление утраченных фриза и карниза видовой площадки в соответствии с историческими фотографиями, а также беседки-грот в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н.С. Шашина.

На работы подрядчику дается 165 календарных дней, или 5,5 месяца. Срок исполнения контракта — 20 января 2027 года. Цена контракта составила 41,9 млн руб.

ООО «МАН» зарегистрировано в Ярославле в 2005 году и занимается строительством зданий. Компания в настоящее время также делает подсветку фасада «Дворца пионеров» и ремонтирует крышу объекта культурного наследия «Дом Иванова» на улице Чайковского. Ранее организация по заказу Волковского театра ремонтировала паркет в фойе.

Сама видовая площадка, построенная в 1848-1849 годах, несколько лет закрыта из-за аварийного состояния.

Алла Чижова