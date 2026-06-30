Ярославский аэропорт возобновил работу

Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту (Туношна), которые были введены ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аэропорт был закрыт с 3:27 до 10:03 30 июня. На этот период рейсов запланировано не было. При этом за полчаса до введения ограничений успел улететь самолет в Сочи и уже отменен прилет из Нарьян-Мара, назначенный на 12:10.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Алла Чижова