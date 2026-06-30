В Красноярском крае не будут вводить общие ограничения на продажу топлива на АЗС

Власти Красноярского края не намерены вводить региональные ограничения на продажу топлива на АЗС. Об этом 30 июня заявил губернатор Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В настоящее время общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС вводить не планируем. Это право остается за самими продавцами топлива, чтобы не допускать искусственного ажиотажа»,— пояснил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», 25 июня на заседании профильного регионального оперативного штаба гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев сообщил о том, что компания планирует ввести ограничения при отпуске ГСМ на заправках своей сети.

Валерий Лавский