«Красноярскнефтепродукт» может ввести ограничения при продаже ГСМ

АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) планирует ввести ограничения при отпуске ГСМ на заправках своей сети. Об этом говорится в сообщении правительства Красноярского края по итогам заседания профильного оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гендиректор КНП Борис Золотарев объяснил это ажиотажем части потребителей. «Не вполне обоснованный повышенный спрос мы фиксируем со стороны юридических лиц, которые закупаются впрок, иногда по пять—шесть бочек. У обычных автомобилистов — напротив, сохраняется взвешенное потребительское отношение»,— сказал он.

Согласно сайту КНП, в структуре компании работают девять нефтебаз и 152 АЗС в Красноярском крае и Республике Хакасия.

В правительстве края назвали ситуацию на рынке ГСМ региона «в целом стабильной», но отметили, что «появляются отдельные сигналы о невыполнении контрактов или отказов от участия в конкурсах на поставку ГСМ в связи со сложностями отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах».

Валерий Лавский