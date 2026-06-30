Два ярославских вуза получат гранты на развитие IT-направлений

ЯрГУ им. Демидова и ЯГТУ получат грантовую поддержку по итогам второго конкурсного отбора проекта «ТОП-ИТ», направленного на подготовку разработчиков отечественных цифровых решений. Итоги опубликованы на сайте Минцифры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Демидовского университета Фото: Пресс-служба Демидовского университета

Ярославские вузы впервые участвовали в проекте и теперь получат средства на запуск современных IT-программ и подготовку специалистов, способных быстро выйти на уровень мидл-разработчиков. Наивысший результат среди вузов региона в ходе отбора показал ЯрГУ им. Демидова. Университет получит грантовую поддержку в размере 300 млн руб. Проект рассчитан на пять лет.

«При участии партнеров из числа ведущих ИТ-компаний в университете создадут и внедрят практико-ориентированные образовательные программы по востребованным направлениям сферы высоких технологий, таких как разработка ПО, DevOps, кибербезопасность, архитектура систем, анализ данных»,— рассказали в пресс-службе Демидовского университета.

В рамках проекта студенты пройдут стажировки на предприятиях-партнерах вуза — «Тензор», НПО «Криста», «Интеллектуальные системы» и др.

Алла Чижова