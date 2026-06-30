Росавиация закрыла ярославский аэропорт
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Ограничения действуют с 3:27 30 июня в целях обеспечения безопасности полетов. Согласно данным онлайн-табло, за полчаса до закрытия воздушную гавань покинул самолет, отправившийся в Сочи. При этом отменен рейс из Нарьян-Мара, запланированный на 12:10.
Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.