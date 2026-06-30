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Росавиация закрыла ярославский аэропорт

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения действуют с 3:27 30 июня в целях обеспечения безопасности полетов. Согласно данным онлайн-табло, за полчаса до закрытия воздушную гавань покинул самолет, отправившийся в Сочи. При этом отменен рейс из Нарьян-Мара, запланированный на 12:10.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Алла Чижова

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