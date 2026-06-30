В Сочи зафиксировали самый высокий средний чек в кафе России

Сочи стал лидером среди российских городов по размеру среднего чека в кафе. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney», средний чек в заведениях общепита курорта составил 4,4 тыс. руб. В период с 1 мая по 15 июня 2025 года показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Краснодарский край также вошел в число регионов с наиболее высоким средним чеком в кафе. В среднем по региону он составил 2,8 тыс. руб., что на 15% выше прошлогоднего уровня. В Краснодаре средний чек достиг 2,7 тыс. руб., увеличившись за год на 8%. В Приморском крае показатель сохранился на уровне 3,1 тыс. руб. без изменений относительно прошлого года.

Наиболее заметную динамику роста спроса на услуги кафе и ресторанов зафиксировали в Удмуртской Республике. Количество заказов готовой еды и бронирований заведений там выросло в 2,5 раза. В Оренбургской области спрос увеличился вдвое, в Омской области — на 72%, в Нижегородской — на 66%.

При этом средний чек в ряде регионов остается существенно ниже сочинского. В Удмуртии он составил 1,2 тыс. руб., в Оренбургской области — 1,8 тыс. руб., в Омской области — 2,4 тыс. руб., в Нижегородской — 1,9 тыс. руб.

Исследование также показало изменение туристических предпочтений россиян. Самым востребованным направлением гастрономического туризма респонденты назвали Кавказ — этот вариант выбрали 33% участников опроса. Южные регионы России набрали 17%, Дальний Восток — 15%.

Аналитики «ЮMoney» отметили, что в Приморском крае с 1 мая по 15 июня 2025 года количество заказов в заведениях общепита увеличилось на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Большинство путешественников — 52% — предпочитают рестораны и кафе с современной подачей национальных блюд и высоким уровнем сервиса. Еще 23% выбирают фермерские хозяйства и местные рынки, чтобы познакомиться с локальными продуктами. Около 14% туристов отправляются на поиски аутентичной кухни, не ориентированной на массового посетителя. Еще 4% участников опроса сообщили, что предпочитают участвовать в кулинарных мастер-классах и готовить блюда самостоятельно.

Мария Удовик