Главные новости к утру 30 июня
Совбез ООН провел экстренное совещание по теме атаки БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. И.о. постпреда России Анна Евстигнеева заявила, что удар был нанесен целенаправленно. Она добавила, что Москва установила причастных к атаке.
В Монако произошел взрыв. По информации BFMTV, в числе трех раненых — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
Вблизи Москвы сбиты 50 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
Постпред Белоруссии при ООН сообщил, что Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения.
В 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Парагвая победила команду Германии, сборная Марокко обыграла команду Нидерландов.
Экстренное совещание Совбеза ООН относительно атаки БПЛА на автобус в Брянской области было созвано по запросу Белоруссии при поддержке России. Инцидент произошел 17 июня, когда украинские силы нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой, направлявшейся из белорусского Гомеля в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей, при этом пострадали восемь человек и погибла жена тренера.
Подобные атаки БПЛА происходят регулярно. За последние годы российские регионы подвергались многочисленным атакам беспилотников. Например, в ночь на 18 июня над Московским регионом было уничтожено 194 беспилотника, а в ночь на 11 марта - 91 БПЛА. При таких инцидентах часто заявляется о проблемах с передачей данных о воздушных целях между регионами, поскольку современные беспилотники летят к своим целям многие часы, и информация о них должна сопровождать цель на всем маршруте.