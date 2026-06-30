Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.
Фото: Eloisa Sanchez / Reuters
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе нидерландцев гол забил Коди Гакпо (72-я минута), у марокканцев отличился Исса Диоп (90+1). В серии пенальти сборная Марокко обошла команду Нидерландов со счетом 3:2.
В 1/8 финала сборная Марокко выйдет на поле с командой Канады. Матч пройдет в американском Хьюстоне 4 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пенальти не их конек».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором сейчас выступает сборная Марокко, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это первый турнир, в котором участвуют 48 сборных по футболу. Ранее, до этого первенства, в чемпионатах мира принимали участие 32 команды, и они будут распределены по 12 группам.