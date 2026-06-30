Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе нидерландцев гол забил Коди Гакпо (72-я минута), у марокканцев отличился Исса Диоп (90+1). В серии пенальти сборная Марокко обошла команду Нидерландов со счетом 3:2.

В 1/8 финала сборная Марокко выйдет на поле с командой Канады. Матч пройдет в американском Хьюстоне 4 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенальти не их конек».