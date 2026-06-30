Постпред Белоруссии сообщил о диалоге между Минском и Киевом
Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен»,— сказал господин Рыбаков на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).
Заседание Совбеза ООН посвящено атаке БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Валентин Рыбаков заявил, что Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт. По его словам, Минск имеет доказательства того, что удар по автобусу был совершен беспилотником украинского производства.
Заявление о конфиденциальном диалоге между Минском и Киевом прозвучало на фоне атаки беспилотника украинского производства на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня 2026 года, в результате которой погибла женщина и пострадали дети. МИД Белоруссии выразил решительное осуждение и потребовал от Украины исчерпывающих объяснений и расследования произошедшего. Следственные комитеты обеих стран возбудили дела о теракте, а Минск требовал объяснений от Киева.
В июне 2026 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Белоруссии недельный ультиматум о демонтаже совместных с Россией ретрансляторов для навигации беспилотников, угрожая ударами в случае отказа. Позже он заявил об их отключении. При этом ранее, в декабре 2025 года, между Минском и Вашингтоном шли активные переговоры о нормализации отношений, в рамках которых обсуждались вопросы региональной безопасности и урегулирования конфликта на Украине. Тогда Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с «Беларуськалия», причем большую часть освобожденных направили на Украину.
Белоруссия неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине, подчеркивая, что Минск всегда был и остается безопасной территорией для таких дискуссий. Однако украинские официальные лица заявляли, что Белоруссия не может рассматриваться как посредник из-за тесного сотрудничества с Россией. В то же время госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Киевом, но не допустит посягательств на суверенитет республики.