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Постпред Белоруссии сообщил о диалоге между Минском и Киевом

Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен»,— сказал господин Рыбаков на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

Заседание Совбеза ООН посвящено атаке БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Валентин Рыбаков заявил, что Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт. По его словам, Минск имеет доказательства того, что удар по автобусу был совершен беспилотником украинского производства.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление о конфиденциальном диалоге между Минском и Киевом прозвучало на фоне атаки беспилотника украинского производства на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня 2026 года, в результате которой погибла женщина и пострадали дети. МИД Белоруссии выразил решительное осуждение и потребовал от Украины исчерпывающих объяснений и расследования произошедшего. Следственные комитеты обеих стран возбудили дела о теракте, а Минск требовал объяснений от Киева.

В июне 2026 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Белоруссии недельный ультиматум о демонтаже совместных с Россией ретрансляторов для навигации беспилотников, угрожая ударами в случае отказа. Позже он заявил об их отключении. При этом ранее, в декабре 2025 года, между Минском и Вашингтоном шли активные переговоры о нормализации отношений, в рамках которых обсуждались вопросы региональной безопасности и урегулирования конфликта на Украине. Тогда Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с «Беларуськалия», причем большую часть освобожденных направили на Украину.

Белоруссия неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине, подчеркивая, что Минск всегда был и остается безопасной территорией для таких дискуссий. Однако украинские официальные лица заявляли, что Белоруссия не может рассматриваться как посредник из-за тесного сотрудничества с Россией. В то же время госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Киевом, но не допустит посягательств на суверенитет республики.

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