Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление о конфиденциальном диалоге между Минском и Киевом прозвучало на фоне атаки беспилотника украинского производства на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня 2026 года, в результате которой погибла женщина и пострадали дети. МИД Белоруссии выразил решительное осуждение и потребовал от Украины исчерпывающих объяснений и расследования произошедшего. Следственные комитеты обеих стран возбудили дела о теракте, а Минск требовал объяснений от Киева.

В июне 2026 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Белоруссии недельный ультиматум о демонтаже совместных с Россией ретрансляторов для навигации беспилотников, угрожая ударами в случае отказа. Позже он заявил об их отключении. При этом ранее, в декабре 2025 года, между Минском и Вашингтоном шли активные переговоры о нормализации отношений, в рамках которых обсуждались вопросы региональной безопасности и урегулирования конфликта на Украине. Тогда Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с «Беларуськалия», причем большую часть освобожденных направили на Украину.

Белоруссия неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине, подчеркивая, что Минск всегда был и остается безопасной территорией для таких дискуссий. Однако украинские официальные лица заявляли, что Белоруссия не может рассматриваться как посредник из-за тесного сотрудничества с Россией. В то же время госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Киевом, но не допустит посягательств на суверенитет республики.