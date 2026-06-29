Постпредство России: удар по автобусу с детьми в Брянской области не был случайным
Атака дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области была умышленной, сказала и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Она добавила, что найденные улики подтверждают причастность Украины к удару.
«Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц, и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей»,— сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).
Как добавила дипломат, российская сторона установила, что к атаке на автобус причастны командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.
Автобус с детской футбольной командой из Белоруссии попал под удар БПЛА 17 июня. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. 26 июня власти Белоруссии при поддержке России обратились с просьбой о срочном заседании Совбеза ООН.
Инцидент с атакой дрона на автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии 17 июня 2026 года, классифицирован Следственным комитетом России как теракт. В результате атаки погиб один человек и семь пострадали, включая пятерых детей. В ответ на это президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим, а уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ публично осудить ВСУ за этот инцидент.
Это событие не является единичным. Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны Украины. Ранее в Брянской области уже были зафиксированы случаи атак беспилотников на пассажирский и рейсовый транспорт, которые приводили к ранениям мирных жителей. Например, в апреле 2024 года дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи, в результате чего пострадали четыре человека. В сентябре 2025 года беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу между Соловьевкой и Каменским Хутором, где пострадал водитель. Эти атаки нередко приводят к жертвам и разрушениям среди гражданского населения и инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность среди российских властей.