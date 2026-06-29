Постпредство России: удар по автобусу с детьми в Брянской области не был случайным

Атака дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области была умышленной, сказала и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Она добавила, что найденные улики подтверждают причастность Украины к удару.

«Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц, и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей»,— сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

Как добавила дипломат, российская сторона установила, что к атаке на автобус причастны командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Автобус с детской футбольной командой из Белоруссии попал под удар БПЛА 17 июня. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. 26 июня власти Белоруссии при поддержке России обратились с просьбой о срочном заседании Совбеза ООН.