BFMTV: при взрыве в Монако ранен украинский бизнесмен Ермолаев

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Об этом же пишут СМИ Монако. Второй пострадавшей стала его спутница, уточнил источник BFMTV.

Взрыв в Монако произошел примерно в 21:15 по местному времени (22:15 мск). Власти княжества сообщили о трех раненых. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, все они — члены одной семьи. Глава правительства Монако Кристоф Мирман сказал, что это, вероятно, первый теракт в истории княжества.

Ранее местное издание Nice-Matin со ссылкой на источники писало, что все пострадавшие — члены одной семьи и имеют украинское гражданство. МВД Монако сообщало, что в их числе мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. BFMTV передавал, что среди пострадавших могут быть граждане России и Украины.

Вадим Ермолаев — основатель и владелец группы Alef, которая занималась коммерческим строительством на Украине. Forbes включал его в число богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году он отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. В 2023-м власти Украины ввели в отношении Ермолаева персональные санкции.