Парагвай обыграл Германию и вышел в 1/8 ЧМ по футболу
Сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе команды Парагвая мяч забил Хулио Энсисо (42-я минута), у немцев отличился Кай Хаверц (54-я). На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти Парагвай обошел Германию со счетом 4:3.
Сборная Парагвая вышла в play-off чемпионата впервые с 2010 года. В 1/8 финала парагвайцы не выходили с 2002 года. Команда Германии прошла дальше группового этапа впервые с 2014 года, когда стала победителем чемпионата мира по футболу.
В 1/8 финала, который пройдет 4 июля в Филадельфии, сборная Парагвая встретится с победителем матча между Францией и Швецией.
Матч между Парагваем и Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, завершившийся серией пенальти, был одной из пар плей-офф ЧМ-2026. Перед началом турнира шансы Германии на победу в чемпионате мира оценивались в 6,43%, что делало ее одним из фаворитов. При этом Парагвай считался аутсайдером, с коэффициентом 150,00 на победу в турнире.
По итогам отборочной кампании ЧМ-2026, Парагвай попал в группу D вместе с США, Австралией и Турцией, а Германия оказалась в группе E с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Серия пенальти, в которой одержал победу Парагвай, является техническим элементом в футболе, который определяется после ничьей в основное и дополнительное время. Введен этот метод был в правила чемпионатов мира в 1978 году.