Туристов недогрузили

К началу июля гостиницы и санатории Сочи заполнены в среднем на 76%, сообщили в администрации города. Представители отрасли оценивают среднюю заполняемость отелей на этот период в 65–70%. При этом некоторые объекты размещения, по их данным, достигают уровня загрузки 80–85%. По сравнению с прошлым годом загрузка средств размещения отстает на 12–15%. Эксперты называют сезон «сложным», отмечая сокращение глубины продаж и осторожность туристов в расходах.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В администрации Сочи заявляют, что курорт входит в высокий сезон в режиме повышенной готовности. В ходе расширенного заседания городского оперативного штаба по подготовке и проведению летнего сезона 2026 года власти сообщили, что с начала года Сочи уже посетили порядка 3,1 млн туристов. Средняя загрузка средств размещения составляет 76%, а номерной фонд на высокий сезон забронирован на 68%.

«Мы трезво оцениваем ситуацию и понимаем вызовы, с которыми сегодня сталкиваются все курорты, не только Сочи. Тем не менее выполняем все поставленные перед нами задачи, чтобы обеспечить нашим гостям комфортные условия отдыха и безопасность»,— заявил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

При этом погодные условия к началу июля начали складываться более благоприятно для курортного отдыха: температура воды в море у берегов Сочи и Туапсе прогрелась до 23–24 градусов. Ранее участники туристического рынка отмечали, что прохладная вода в июне сдерживала рост турпотока. Также сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон продолжают ежедневный осмотр береговой полосы, а патрульные суда ГИМС МЧС России следят за акваторией. По состоянию на 24 июня 2026 года на пляже «Лучезарный» в Лазаревском районе и на других пляжах Сочи загрязнений берега и морской воды не выявили.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отмечает, что загрузка гостиниц и санаториев в июле и августе растет.

«Эти два месяца традиционно являются пиком сезона, и многие туристы бронировали путевки и туры на июль и август сильно заранее»,— говорит господин Богданов.

По его словам, глубина продаж в этом году остается минимальной и составляет две—три недели. Вместе с тем эксперт указывает, что на рынке сейчас сохраняется большое количество доступных предложений. Так, четырехзвездочные отели предлагают номера от 4,5 тыс. руб. за двоих без завтрака и от 6,7 тыс. руб. в сутки с завтраком. Годом ранее четырехзвездочные отели предлагали от 9 тыс. до 18 тыс. руб. за ночь в номере с завтраком.

Господин Богданов оценивает среднюю загрузку гостиниц на начало июля в 65–70%, отмечая, что отдельные объекты достигают показателей 80–85%, тогда как часть средств размещения остается на уровне 50–60%. При этом эксперт считает сезон сложным прежде всего для самих отельеров.

«По загрузке в этом сезоне отстаем от прошлого года в среднем на 12–15%. Сам курортный сезон для отельеров очень непростой, а вот для туристов, которые приехали на отдых, сезон более чем удачный. Гости отмечают доступность цен, комфорт на пляжах и у бассейнов, красоту зеленых зон, внимание со стороны персонала»,— говорит Дмитрий Богданов.

Он также предполагает, что теплая осень позволит продлить сезон как минимум до начала ноября, а возможно, и до середины месяца.

Вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что Сочи частично выигрывает от ситуации вокруг Крыма, однако не становится главным направлением перераспределения туристического потока.

«Вместо Крыма в первую очередь выбирают Анапу, во вторую — Абхазию и только в третью — Сочи»,— говорит господин Мкртчян.

По его словам, ситуация на курорте сейчас лучше, чем могла бы быть, однако многие отели остаются недозагруженными. При этом рынок не демонстрирует масштабного снижения цен. Эксперт связывает это с позицией гостиничного бизнеса, который предпочитает работать при меньшей загрузке, но сохранять тарифы.

«Пусть лучше у меня будет загрузка 70% по 15 тыс. руб. за номер, чем 95% по 10 тыс. руб.»,— пересказывает позицию отельеров Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, такую модель сегодня чаще выбирают гостиницы категории «четыре звезды» и выше. Владельцы объектов предпочитают сохранять средний чек и не заходить в агрессивное снижение стоимости размещения даже при более слабой загрузке.

В то же время отели категории «одна—три звезды» и гостевые дома вынуждены идти на уступки туристам значительно чаще. Однако и там снижение цен остается ограниченным.

«Они не могут позволить себе скидку, как я сказал, с 15 тыс. до 10 тыс. руб., потому что они и не стоят 15 тыс. руб. Они стоят, скажем, 5 тыс. руб. Куда им снижаться — до 3 тыс.? Тогда это уже будет ниже себестоимости»,— отмечает господин Мкртчян.

По его словам, небольшие скидки на рынке все же присутствуют, однако они не оказывают серьезного влияния на спрос.

«Они могут снизиться, скажем, сделать не 5 тыс. руб., а 4,2 тыс. руб., но это не сделает погоды. Человек приедет на неделю и сэкономит около 5 тыс. руб. Это не те деньги, чтобы из-за этого резко вырос спрос»,— говорит эксперт.

В результате, как отмечает Алексан Мкртчян, на рынке отсутствует масштабный «ценопад», которого ожидала часть туристов после сообщений о недозагрузке ряда гостиниц.

«Большого "ценопада" нет. Но маленькое снижение цен у отелей одна, две, три звезды и у гостевых домов есть»,— подчеркивает он.

При этом господин Мкртчян отмечает, что курорт сохраняет стабильный спрос за счет своей узнаваемости, развитой инфраструктуры и высокого уровня сервиса, однако рассчитывать исключительно на перераспределение туристов с других направлений рынок не может.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин подчеркивает, что летний сезон в Сочи развивается преимущественно за счет туристов, приезжающих на длительный отдых, тогда как формат коротких поездок оказался под давлением транспортной ситуации.

«Полететь в Сочи на три дня сейчас практически невозможно. Туристы приезжают на 10–12 дней»,— отмечает господин Ромашкин.

По его словам, туристы, планирующие продолжительный отдых, готовы мириться со сложностями в дороге, тогда как короткие поездки становятся менее востребованными.

По оценке Сергея Ромашкина, часть туристов действительно пересаживается на автомобили и железнодорожный транспорт, однако автомобильный маршрут до Сочи остается сложным и длительным, особенно для туристов из центральной России.

«Если едешь из Москвы, добраться до Сочи может только очень решительный турист»,— говорит эксперт.

Сергей Ромашкин считает стабильную работу аэропорта одним из ключевых факторов успешного сезона. По его оценке, около половины туристического потока на курорт по-прежнему приходится именно на авиасообщение.

Эксперт также отмечает, что июнь для Сочи оказался слабее прошлого года на 5–10%. Помимо транспортной ситуации, влияние на турпоток оказали погодные условия и температура моря.

«Пока море не разогреется, ожидать быстрого роста турпотока не стоит»,— говорит господин Ромашкин.

Эксперт подчеркивает, что часть туристов продолжает выбирать Сочи не только ради пляжного отдыха, но и за счет развитой гостиничной инфраструктуры. По словам Сергея Ромашкина, дополнительным фактором становится изменение потребительского поведения. Туристы стали экономнее и начали сокращать продолжительность отдыха.

«Мы видим, что в этом году туристы сократили на один день среднее время пребывания на всех курортах, включая Сочи»,— говорит он.

Мария Удовик