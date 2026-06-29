После атаки БПЛА на «Самбекские высоты» в Неклиновском районе расширили зону ЧС
Власти Неклиновского района расширили границы зоны чрезвычайной ситуации, введенной после атаки беспилотного летательного аппарата на музейный комплекс «Самбекские высоты». Соответствующее постановление опубликовано администрацией района.
Атака произошла 27 июня. В результате падения беспилотника пострадали десять человек. По последним данным, восемь из них уже выписаны из больницы. На стационарном лечении остаются два человека, в том числе семилетняя девочка. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
В результате происшествия повреждения получил информационно-выставочный центр музейного комплекса. Пострадали кровля, фасад и внутренние помещения здания.
Как следует из документа, решение о расширении зоны ЧС принято в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки. Кроме того, главе Неклиновского района поручено усилить меры антитеррористической защищенности и обеспечить взаимодействие всех задействованных служб.