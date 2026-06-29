В Ярославской области членов ОПГ приговорили к колонии за хищение 20 тонн никеля

Первомайский районный суд признал трех членов организованной группы виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил их к лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2024 года трое обвиняемых узнали о необходимости перевозки никеля в катодных листах с мурманского предприятия на челябинский завод. С целью вхождения в доверие к грузоотправителю и представителю фельдъегерской службы, сопровождавшей товар, они представились сотрудниками транспортной компании и выполнили пробную поставку никеля на двух грузовиках.

После чего, выяснив условия и порядок сопровождения товара, они придумали схему преступления, которая была реализована через несколько дней. При транспортировке второй партии никеля массой 40 тонн один из грузовиков изменил маршрут на территории Ярославской области. В результате был похищен груз весом 20 тонн стоимостью 45 млн руб. Расследованием уголовного дела занималось ярославское УМВД.

Как сообщили в прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия подсудимым назначили от 2 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Также было удовлетворено ходатайство гособвинителя о конфискации у организатора преступления BMW 750D XDRIVE. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Алла Чижова