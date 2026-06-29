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В Ярославле прокуратура начала проверку по факту обрушения пола в подъезде МКД

В Ярославле районная прокуратура начала проверку по информации об обрушении пола в подъезде многоквартирного дома (МКД) на проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях жильцы дома сообщили, что «плита первого этажа ушла в подвал». При обрушении никто не пострадал. В ходе проверки прокуратура намерена оценить, как исполнялись требования законодательства о содержании и ремонте дома.

Как сообщили в мэрии, в доме уже провели укрепляющие работы и возвели настилы. По итогам обследования «Ярославгражданпроект» сделал вывод, что угрозы разрушения дома нет. Теперь специалистам предстоит разработать проект проведения восстановительных работ, которые впоследствии должна организовать управляющая компания.

Алла Чижова

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