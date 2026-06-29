В Переславле не смогли найти подрядчика для пешеходного центра

В Переславле-Залесском конкурс по второму этапу создания пешеходного центра признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

МБУ «Центр благоустройства территорий» искало организацию, которая выложит тротуарную плитку, установит фонари, чугунные скамейки и урны на участке улицы Садовой от улицы Проездной до Валового кольца. За работы власти готовы были заплатить 49 млн руб. Теперь либо торги объявят вновь, либо заключат контракт с единственным поставщиком.

Также несостоявшимся признан конкурс по поиску подрядчика для переустройства воздушных линий электропередачи в кабельные в рамках проекта «Чистое небо» в зоне пешеходного центра. За работы предлагали 63 млн руб. На конкурс поступила одна заявка, но она не соответствовала требованиям заказчика.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в рамках первого этапа создания пешеходного центра Переславля был благоустроен участок от первой начальной школы до Спасо-Преображенского собора. Работы выполнял «Ярдормост» за 21 млн руб.

Алла Чижова