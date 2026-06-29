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Силы ПВО сбили 96 БПЛА над регионами России и Черным морем

Над Черным морем и несколькими регионами РФ за несколько часов сбили 96 украинских беспилотников, сообщает министерство обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА сбивали в период с 07:00 до 14:00 над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и другими областями. Дроны перехватили и уничтожили над Московским регионом.

Кристина Мельникова

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