Силы ПВО сбили 96 БПЛА над регионами России и Черным морем

Над Черным морем и несколькими регионами РФ за несколько часов сбили 96 украинских беспилотников, сообщает министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА сбивали в период с 07:00 до 14:00 над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и другими областями. Дроны перехватили и уничтожили над Московским регионом.

Кристина Мельникова