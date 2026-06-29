В калининградском зоопарке начали угощать животных мороженым из-за жары
В калининградском зоопарке ввели дополнительные меры для защиты животных от аномальной жары. Обитателям начали давать специальные охлаждающие лакомства, а в вольерах установили распылители воды.
В зоопарке Калининграда установили распылители и ввели охлаждающий рацион для животных
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Как пишет ТАСС, в зоопарке рацион адаптировали под высокие температуры: животным готовят своеобразное «мороженое» из привычных продуктов. Для приматов замораживают фрукты, овощи, зелень и соки, для птиц — лед с семечками и насекомыми, а хищникам предлагают охлаждённые мясные кубики.
Кроме того, в вольерах оборудовали души-распылители, чтобы животные могли освежаться в течение дня.
В зоопарке отметили, что там, где это необходимо, предусмотрены бассейны. Отдельное внимание уделяют питьевому режиму — автоматические поилки размещены внутри помещений, так как в жару вода на открытом воздухе быстро теряет свежесть.
Дополнительные меры предусмотрели и для посетителей. На контактной площадке «Прыг-скок» установили распылители, под которыми можно охладиться в жаркую погоду.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Калининградской области побит многолетний температурный рекорд.