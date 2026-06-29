В Калининградской области побит многолетний температурный рекорд

В Калининградской области зафиксирован новый температурный рекорд за всю историю наблюдений. Максимальное значение зарегистрировала метеостанция в приграничном городе Мамоново — 28 июня воздух там прогрелся до плюс 36 градусов. Об этом сообщили в региональном центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аномальная жара в Калининградской области обновила рекорд июня

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Аномальная жара в Калининградской области обновила рекорд июня

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным специалистов, обновлены рекорды как для отдельного дня, так и для всего июня. Ранее максимальные показатели для этого месяца в регионе находились на уровне плюс 33–34 градусов.

На выходных в области установилась аномально жаркая погода. Из-за высоких температур пляжи Зеленоградска и Светлогорска оказались заполнены местными жителями и туристами.

Высокие показатели также зафиксировали в других прибрежных городах региона. В Пионерском температура достигла плюс 34,9 градуса, аналогичная ситуация наблюдалась в Балтийске.

На фоне жары власти Калининградской области ввели режим повышенной готовности. До 30 июня специальные службы региона переведены на круглосуточное дежурство.

Мамоново расположен на границе с Польшей и является административным центром Мамоновского городского округа.

Матвей Николаев