Премьер Удмуртии объяснил дефицит бензина сбоем в логистике и ажиотажным спросом

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС в республике сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». Видеозапись на фоне одной из АЗС премьер-министр опубликовал в Telegram вечером 28 июня.

«Что мы имеем сейчас: сбой в логистике, на который наложился повышенный спрос. К этим выходным расход бензина на наших АЗС превысил 23% по отношению к этим же датам прошлого года. Рост ажиотажный <...> Не секрет, что приезжают автомобилисты и заправляют не только машины, но в том числе и канистры. Мы понимаем, что есть проблема, но нужно потерпеть»,— сказал он.

Господин Ефимов добавил, что в республику направлены дополнительные бензовозы. Часть из них пришли. Он назвал логистические трудности временными.

«Задача номер один — обеспечить топливом наши экстренные службы. Что мы и сделали»,— добавил председатель.

Он призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж. Для исключения фактов «необоснованного роста цен на топливо» идет работа с УФАС. По словам господина Ефимова, оперштаб регулярно докладывает главе Удмуртии Александру Бречалову о развитии ситуации.

Напомним, утром 27 июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.