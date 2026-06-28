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Премьер Удмуртии объяснил дефицит бензина сбоем в логистике и ажиотажным спросом

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС в республике сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». Видеозапись на фоне одной из АЗС премьер-министр опубликовал в Telegram вечером 28 июня.

«Что мы имеем сейчас: сбой в логистике, на который наложился повышенный спрос. К этим выходным расход бензина на наших АЗС превысил 23% по отношению к этим же датам прошлого года. Рост ажиотажный <...> Не секрет, что приезжают автомобилисты и заправляют не только машины, но в том числе и канистры. Мы понимаем, что есть проблема, но нужно потерпеть»,— сказал он.

Господин Ефимов добавил, что в республику направлены дополнительные бензовозы. Часть из них пришли. Он назвал логистические трудности временными.

«Задача номер один — обеспечить топливом наши экстренные службы. Что мы и сделали»,— добавил председатель.

Он призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж. Для исключения фактов «необоснованного роста цен на топливо» идет работа с УФАС. По словам господина Ефимова, оперштаб регулярно докладывает главе Удмуртии Александру Бречалову о развитии ситуации.

Напомним, утром 27 июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.

Фотогалерея

Очереди на АЗС и закрытые заправки: кадры от 27 июня

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Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Фото: Владимир Барановский

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Фото: Alim Family, vk

Водители приезжают на заправки с канистрами

Водители приезжают на заправки с канистрами

Фото: Степан Бузиков

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Фото: Виктория Шевченко

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Водители в ожидании бензовоза

Водители в ожидании бензовоза

Фото: Арсен Асланов

Кадры еще одной закрытой АЗС

Кадры еще одной закрытой АЗС

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

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Очередь из автомобилей на заправке «Лукойл»

Фото: Владимир Барановский

Надпись на фото гласит: «Бензинов нет. Только ДТ»

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Закрытая вечером 26 июня на улице Кирова в Ижевске заправка «Газпромнефти»

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

Ценники на бензин на заправках сети «Трасса»

Фото: Alim Family, vk

Водители приезжают на заправки с канистрами

Фото: Степан Бузиков

Закрытая точка «Лукойл» возле ТЦ «Три банана»

Фото: Виктория Шевченко

Объявление на одной из заправок «Газпромнефти»

Фото: Канал «Новости Ижевска и Удмуртии» в Telegram

На этой точке «Башнефти» закончился АИ-92

Фото: Канал «Где бензин Ижевск Удмуртия» в Telegram

Водители в ожидании бензовоза

Фото: Арсен Асланов

Кадры еще одной закрытой АЗС

Фото: Сообщество «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте»

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