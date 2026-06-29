Ярославское правительство изучит потребности экономики в кадрах

В Ярославской области создали межведомственную рабочую группу по формированию прогноза потребности экономики региона в кадрах. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рабочая группа будет заниматься опросами работодателей региона и определять общие и замещающие кадровые потребности по видам и классам экономической деятельности на семилетний период. На заседания группы будут приглашать экспертов и заслушивать их информацию по вопросам формирования кадровой потребности.

Образование рабочей группы стало результатом заседания межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда в январе 2026 года, указывается в постановлении. Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя областного правительства Вера Даргель.

Алла Чижова