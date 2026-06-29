Комплексное развитие двух территорий в ярославском Заволжье оценили в 112 млн

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления о проведении аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии двух территорий в Заволжском районе. Опубликованы соответствующие документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ближайшее время на аукцион будет выставлена территория площадью 105 тыс. кв. м в районе улиц Маяковского и Шандорной, неподалеку от строящегося третьего моста через Волгу. Начальная цена права определена в 66 млн руб. На указанной территории могут построить многоквартирные дома (не выше 4 этажей), блокированные жилые дома (не выше 3 этажей), детский сад на 120 мест и школу на 2500 мест.

Вторая территория в Заволжском районе, которую выставят на торги в ближайшие месяцы, находится в районе улицы Колышкина, напротив дома №64. Начальная цена комплексного развития территории определена в 46 млн руб. Под застройку планируется отдать 74,6 тыс. кв. м. На указанной территории разрешено построить жилые дома до 8 этажей. Также запланировано строительство детсада на 120 мест.

На реализацию обоих проектов комплексного развития дается восемь лет. Договоры власти заключат с победителями аукционов.

Алла Чижова